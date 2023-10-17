أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أنّ التقديرات الأوليّة تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني، فيما أشار إلى وجود 500 ضحية، بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق، أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط الضحايا.
بدوره، أشار الدفاع المدني في غزة إلى أنّ "الأطفال والنساء قطعت أشلاء نتيجة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مستشفى المعمداني".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط نحو 300 شخص بحصيلة أولية إثر القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني وسط غزّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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