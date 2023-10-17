سقوط نحو 300 شخص بحصيلة أولية إثر القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني وسط غزّة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أنّ التقديرات الأوليّة تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني، فيما أشار إلى وجود 500 ضحية، بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

بدوره، أشار الدفاع المدني في غزة إلى أنّ "الأطفال والنساء قطعت أشلاء نتيجة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مستشفى المعمداني".