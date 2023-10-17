اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقائه وحدة النخبة "سايريت ماتكال"، الى ان "المعركة ستجري بقوة كبيرة في الأيام المقبلة وسيتطلب الأمر وقتا".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو خلال لقائه وحدة النخبة "سايريت ماتكال": المعركة ستجري بقوة كبيرة في الأيام المقبلة وسيتطلب الأمر وقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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