دول مجلس التعاون الخليجي تعلن رسمياً تخصيص 100 مليون دولار لإغاثة أهالي غزة في فلسطين

اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي رسمياً تخصيص 100 مليون دولار لإغاثة أهالي غزة في فلسطين. وفي السياق، اعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي بان دول المجلس قررت إطلاق عملية إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني. وطالب الامين العام بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة فوراً، واعتبر بانه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأقرب وقف لإطلاق النار.

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