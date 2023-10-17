مصلحة الليطاني تزيل تعدياً على ضفة النهر في بلدة أرزي

قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإزالة التعدي الذي يلاصق مخيم الكشاف الواقع على ضفة الليطاني في بلدة أرزي - قضاء صيدا لجهة القاسمية. ويتمثل التعدي الذي كان قائماً بإستراحة تم إنشاؤها على الأملاك النهرية العامة مع بوابة خاصة يُمنع على أحد الدخول إليها.

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