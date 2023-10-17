رئيس تجمع الصناعيين التقى سفير ساحل العاج

التقى سفير ساحل العاج في لبنان كريستوف كواكو رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، حيث تم الاتفاق على زيارة للسفير لمجموعة غاردينيا الاقتصادية، وزيارة لعدة مصانع في البقاع والنظر الى قدراتهم الإنتاجية قبيل زيارتهم العاصمة ابيدجان في مطلع العام المقبل.

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