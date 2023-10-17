الشرق الأوسط يشتعل وحاملات الطائرات الأمريكية تتأهب .. الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل غداً

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى إسرائيل غدا للتضامن معها في مواجهة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي وصفه بـ"الإرهابي الوحشي".

وكتب بايدن في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"(تويتر سابقا):"سأسافر إلى إسرائيل غدا للوقوف معها في مواجهة الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه حماس وللتشاور بشأن الخطوات التالية".

وأضاف بايدن "سأسافر بعد ذلك إلى الأردن للقاء القادة ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الماسة ولتوضيح أن حماس لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

ويستضيف الأردن غدا، قمة رباعية في عمان، بمشاركة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث التطورات في غزة، حسبما أعلن الديوان الهاشمي الأردني.

وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة، وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بحسب وكالة أنباء الأردن (بترا).