شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تشدد الإجراءات الأمنية وسط حالة تأهب قصوى ضد الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (رويترز)

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، الثلاثاء، إنها شددت الإجراءات الأمنية في النقاط الحساسة وكثفت جهود مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي قالت فيه دول أوروبية أخرى، إنها تواجه زيادة في تهديدات المتطرفين مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأبقت إسبانيا حالة التأهب من الإرهاب عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس نقاط، منذ هجمات شنها إرهابيون في باريس في يونيو/حزيران 2015. وقال المسؤولون، الثلاثاء، إنهم سيعززون الأمن القومي عند هذا المستوى.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك سيشمل تشديد الإجراءات الأمنية في بعض النقاط الحساسة جداً في جميع أنحاء البلاد وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب، لكنها لم تحدد اتخاذ إجراءات ملموسة.

ومن المقرر نشر نحو 700 من أفراد الشرطة، الأربعاء، في مدينة بلنسية الساحلية، بعدما أعلن المكتب الإقليمي للحكومة المركزية، أن مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة بين فريقي بلنسية باسكيت ومكابي تل أبيب الإسرائيلي تشكل «خطراً بالغاً».