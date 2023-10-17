شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: محاكمتى غير عادلة والمدعية العامة مجنونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

اشتكى دونالد ترامب الذي مثل، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك في دعوى مدنية في حقه من أمر فرضته قاضية اتهمها ب«الجنون»، في قضية منفصلة يمنعه من الادلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.

وتحدث ترامب (77 عاماً) لصحفيين لدى وصوله إلى قاعة المحكمة في مانهاتن، وتهجّم على المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت دعوى الاحتيال المدني عليه، والقاضية التي ترأس المحاكمة والرئيس جو بايدن.

وقال ترامب: «هذه حملة اضطهاد من مدعية عامة مجنونة متطرفة. وهذا أمر غير عادل». وتابع: «هذه محاكمة غير عادلة، مع قاضية ديمقراطية ليبرالية للغاية».

كما قال ترامب إن القاضية الفيدرالية التي سترأس محاكمته في واشنطن بتهمة التآمر لإلغاء الانتخابات الأمريكية عام 2020 سلبته «حقه في التحدث». وصرح: «منعت من التحدث. أنا مرشح رئاسي ولا يسمح لي بالتحدث».

وتابع ترامب: «هذا كله من عمل وزارة العدل. هذا كله من تدبير بايدن وأعوانه الذين يحيط نفسه بهم لمحاولة الفوز في انتخابات لا يحق له الفوز بها».

لكن قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية تانيا تشوتكان لم تحرم ترامب «حقه في التحدث» الاثنين، بل أمرته بعدم مهاجمة المدعين العامين أو موظفي المحكمة أو الشهود المحتملين علناً قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في واشنطن في مارس/ آذار 2024.

وبذلك، وافقت القاضية جزئياً على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفاً لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لترامب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه «مجنون».

في المقابل، رفضت طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفيدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن بما يشمل وزارة العدل.

وكان من المقرر أن يدلي مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب والذي تحول خصماً له، بشهادته الثلاثاء، لكنه اضطر لتأجيل مثوله أمام المحكمة بسبب ما قال إنها مشكلة صحية.