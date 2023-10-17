شكرا لقرائتكم خبر التعاون الإسلامي تستعد لاجتماع استثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استعداداتها لعقد الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، والذي يعقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.

بهدف الاجتماع إلى بحث العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد سلامة المدنيين وأمنهم بالإضافة إلى تهديد استقرار المنطقة.

وأوضح الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن الاجتماع يأتي في وقت حرج يمر به الشعب الفلسطيني، مؤكدا ثقته في قدرة اللجنة على الخروج بموقف موحد وقوي.

وأضاف الأمين العام أن القضية الفلسطينية تعد الأولى على أجندة المنظمة، وتحظى بدعم واهتمام الدول الأعضاء على الدوام.