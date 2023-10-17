شكرا لقرائتكم خبر حماس تنعى إبراهيم والزرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعت حركة حماس أمس، اثنين من قادتها في قطاع غزة، قالت إنهما قتلا في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وقالت في بيان «إنها تزف كلا من تيسير إبراهيم رئيس القضاء الحركي والداعية وائل الزرد اللذين استشهدا برفقة عائلتيهما إثر قصف الاحتلال على منازلهم».

وحملت حماس الدول التي رفضت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لفتح ممرات إنسانية «مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة، وأعربت الحركة عن بالغ الاستهجان والاستنكار لمواقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن.

واعتبرت أن تلك المواقف تمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم.