شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تكذب إجلاء موظفيها من لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت الأمم المتحدة في لبنان أمس صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نقل موظفي المنظمة من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى.

وقال في بيان «ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى نقل موظفي الأمم المتحدة من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى، تود الأمم المتحدة التوضيح أنه لم تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيها الأمميين ولا لأسرهم».

وأضافت «تستمر عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان من دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة».