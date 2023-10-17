شكرا لقرائتكم خبر عبد الله الثاني: عبور اللاجئين لمصر والأردن خط أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، واصفا ذلك بأنه «خط أحمر».

وأوضح في تصريحات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين أمس، أن ذلك توجها من عدد من الجهات لخلق واقع جديد على الأرض، مبينا أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى.

وأضاف «إننا جميعا في المجتمع الدولي ندرك أنه من المهم العمل على خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين الأبرياء من الجانبين».

وتابع «علينا أن نتابع ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل، ونحن جميعا نتحدث مع بعضنا البعض في مختلف دول العالم»، مشيرا إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأردن غدا، وإلى زيارة المستشار الألماني شولتس إلى إسرائيل اليوم.

وأبان العاهل الأردني أن الطريق إلى الأمام يتطلب حلولا سياسية، وليست أمنية فقط، مشددا على أن استعادة عملية سياسية جادة قادرة على أن تقودنا إلى السلام على أساس حل الدولتين، هي السبيل الوحيد نحو مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى أهمية ذلك للجميع في المنطقة.

من جهته، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه من الظروف الإنسانية ووضع المنطقة، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم المساعدات من أجل التخفيف من معاناة المدنيين، وتأييد ألمانيا لفتح ممر إنساني لقطاع غزة، في ضوء الحاجة الماسة للمدنيين في غزة للحصول على المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء والأدوية، مشددا على أن الهدف الموحد هو تجنب نشوب حرب أوسع في المنطقة.