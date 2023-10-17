مبادرة الحوثي حول تعز تثير السخرية

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وأكد محافظ تعز رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان في بيان صحفي أن إطلاق ما سمي بمبادرة للإدارة المشتركة لتعز التي أطلقها رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، تأتي في الوقت الذي تتهرب فيه الميليشيات من الوفاء بأبسط استحقاقات السلام، والقيم الإنسانية متمثلة بفتح طرق المحافظة، وتخفيف المعاناة عن أبنائها في الانتقال، والحصول على الخدمات والسلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وأشار البيان إلى أن تعز التى تحاصرها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، ليست بحاجة إلى مديح زائف، ومبادرات خادعة من قاتلي أبنائها، بل إلى تحقيق التطلعات الشعبية العريضة التي قدمت من أجلها المحافظة الأبية، عشرات الألاف من الشهداء والجرحى في دفاعها عن النظام الجمهوري والحرية، والعدالة، والسلام الذي يستحقه جميع اليمنيين».
ويري بيان السلطة المحلية في المبادرة الاستعراضية الغامضة للميليشيات، استباقا لجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشفاء في السعودية، وما يترتب عليها من مكاسب للشعب اليمني بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وفتح طرق تعز، والمطارات والموانئ والمضي قدما نحو السلام المنشود الذي تتهرب الميليشيات من استحقاقاته العادلة.
وحذر البيان الميليشيات الحوثية، من أي تصعيد تحت مبرر المناورة الاستعراضية في تعز، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وإلزام الميليشيات وداعميها بعدم اللجوء إلى أي استفزازات لخلط الأوراق، وعرقلة جهود السلام، وتنفيذ التزاماتها المعلنة بشأن تعز بموجب الاتفاقات السابقة بصفتها القوة الغاشمة التي شنت الحرب على المحافظة، وفرضت الحصار، وصادرت الحقوق، والحريات، والممتلكات، والتهجير القسري للسكان.
من جانب آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة، تسجيل 15 ضحية في صفوف المدنيين في مدينة الحديدة غربي اليمن، خلال شهر، وقالت البعثة في بيان «إنها سجلت 15 ضحية في صفوف المدنيين في الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، هو وما يشكل انخفاض بعد الارتفاع في أغسطس».
وأضافت «إنه تم الإبلاغ عن وقوع تلك الضحايا في مديريات حيس والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والحالي والتحيتا، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال أعلى من 30%.
وتتهم الحكومة المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي بالوقوف وراء زراعة الألغام في الحديدة والمناطق التي وصلت إليها، حيث تشير إلى أن الميليشيات زرعت نحو مليون لغم.
مشاهدات يمنية:
- ناشطون وحقوقيون يمنيون يسخرون من المبادرة التي أطلقها رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين مهدي المشاط بشأن تعز.
- ميليشيات الحوثي تواصل نهب أراضي المواطنين في صنعاء وإب.
- السفير عز الدين الأصبحي: ميليشيات الحوثي تشدد حصارها على تعز، وتقطع الطرقات بين المحافظات اليمنية، ويزايد قادتها بأنهم سينصرون فلسطين، ويطالبون بفتح دول العالم لهم للذهاب إلى غزة، وتلك أبشع المزايدات في التاريخ.
- قناصة الحوثي يستهدفون امرأة في منطقة المطار القديم غرب مدينة تعز.
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