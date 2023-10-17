مبادرة الحوثي حول تعز تثير السخرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أثارت المبادرة التي طرحتها جماعة الحوثي بشأن تعز السخرية، وصفتها الحكومة اليمنية الشرعية بأنها مناورة جديدة لتبرير استهداف تعز، ولا تختلف عن تلك التي أطلقتها بشأن مأرب، وغيرها من المناطق قبل أن تذهب إلى هجمات بربرية فاشلة.

وأكد محافظ تعز رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان في بيان صحفي أن إطلاق ما سمي بمبادرة للإدارة المشتركة لتعز التي أطلقها رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، تأتي في الوقت الذي تتهرب فيه الميليشيات من الوفاء بأبسط استحقاقات السلام، والقيم الإنسانية متمثلة بفتح طرق المحافظة، وتخفيف المعاناة عن أبنائها في الانتقال، والحصول على الخدمات والسلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار البيان إلى أن تعز التى تحاصرها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، ليست بحاجة إلى مديح زائف، ومبادرات خادعة من قاتلي أبنائها، بل إلى تحقيق التطلعات الشعبية العريضة التي قدمت من أجلها المحافظة الأبية، عشرات الألاف من الشهداء والجرحى في دفاعها عن النظام الجمهوري والحرية، والعدالة، والسلام الذي يستحقه جميع اليمنيين».

ويري بيان السلطة المحلية في المبادرة الاستعراضية الغامضة للميليشيات، استباقا لجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشفاء في السعودية، وما يترتب عليها من مكاسب للشعب اليمني بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وفتح طرق تعز، والمطارات والموانئ والمضي قدما نحو السلام المنشود الذي تتهرب الميليشيات من استحقاقاته العادلة.

وحذر البيان الميليشيات الحوثية، من أي تصعيد تحت مبرر المناورة الاستعراضية في تعز، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وإلزام الميليشيات وداعميها بعدم اللجوء إلى أي استفزازات لخلط الأوراق، وعرقلة جهود السلام، وتنفيذ التزاماتها المعلنة بشأن تعز بموجب الاتفاقات السابقة بصفتها القوة الغاشمة التي شنت الحرب على المحافظة، وفرضت الحصار، وصادرت الحقوق، والحريات، والممتلكات، والتهجير القسري للسكان.

من جانب آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة، تسجيل 15 ضحية في صفوف المدنيين في مدينة الحديدة غربي اليمن، خلال شهر، وقالت البعثة في بيان «إنها سجلت 15 ضحية في صفوف المدنيين في الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، هو وما يشكل انخفاض بعد الارتفاع في أغسطس».

وأضافت «إنه تم الإبلاغ عن وقوع تلك الضحايا في مديريات حيس والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والحالي والتحيتا، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال أعلى من 30%.

وتتهم الحكومة المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي بالوقوف وراء زراعة الألغام في الحديدة والمناطق التي وصلت إليها، حيث تشير إلى أن الميليشيات زرعت نحو مليون لغم.

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