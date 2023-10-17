قاسم: الغرب لم يعد قادرا على خداع العالم بحقوق الإنسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس، أن الغرب لم يعد قادرا على خداع البشرية بقيم حقوق الإنسان.

وقال عبر منصة إكس «من نتائج طوفان الأقصى فشل أمني إسرائيلي، وضعف عسكري، وهشاشة في بنية الكيان الغاصب، وحاجة قصوى لدعم أمريكي غربي لإطالة أمد الاحتلال».

وأشار إلى انكشاف القيم الحقيقية لأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بأنها قيم التوحش والجريمة والقتل للإنسان، ولم يعد الغرب قادرا على خداع البشرية بالقيم النبيلة لحقوق الإنسان.

وتابع قاسم «يطالبون حزب الله بعدم توسيع المعركة، ونطالبهم بإيقاف السبب وهو العدوان والاحتلال، فيردون أن إسرائيل تدافع عن نفسها، وهل قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتهديم البيوت دفاع أم جريمة؟».

وأطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من الشهر الحالي عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم «طوفان الأقصى»، ولا تزال العملية مستمرة، حيث ردت إسرائيل بقوة.

وشهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا منذ انطلاق العملية.