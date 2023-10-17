شكرا لقرائتكم خبر قمة رباعية لبحث تطورات غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسالمصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفق ما نشرته قناة «المملكة» الأردنية سوف يعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة.

وستتركز المباحثات «على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع».

ويستضيف العاهل الأردني قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني، كما يستضيف قمة رباعية، تضم الرؤساء الثلاثة، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.