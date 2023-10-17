شكرا لقرائتكم خبر قمة رباعية لبحث تطورات غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفق ما نشرته قناة «المملكة» الأردنية سوف يعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة.
وستتركز المباحثات «على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع».
ويستضيف العاهل الأردني قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني، كما يستضيف قمة رباعية، تضم الرؤساء الثلاثة، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر قمة رباعية لبحث تطورات غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.