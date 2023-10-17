دعوة العراق إلى القمة العربية بالقاهرة

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وذكرت الحكومة العراقية في بيان أن هذه القمة ستضم مجموعة من القادة والزعماء العرب والإقليميين، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي سياق متصل دعا السوداني إلى مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي واستمرار المشاورات مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة وإنهاء معاناة الفلسطينيين المأساوية.
وجدد السوداني خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مواقف العراق الثابتة والمبدئية المستندة إلى موقف شعبنا والتزامه الأخلاقي والشرعي تجاه الشعب الفلسطيني.
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