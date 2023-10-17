شكرا لقرائتكم خبر دعوة العراق إلى القمة العربية بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشاركة في قمة طارئة ستعقد في القاهرة بشأن الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان أن هذه القمة ستضم مجموعة من القادة والزعماء العرب والإقليميين، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي سياق متصل دعا السوداني إلى مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي واستمرار المشاورات مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة وإنهاء معاناة الفلسطينيين المأساوية.

وجدد السوداني خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مواقف العراق الثابتة والمبدئية المستندة إلى موقف شعبنا والتزامه الأخلاقي والشرعي تجاه الشعب الفلسطيني.