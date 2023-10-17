حقائب تمكين سعودية لنساء وفتيات المهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية عمليات توزيع حقائب تمكين اقتصادي للمستفيدات من مشروع الحماية ودعم سبل العيش بمحافظة المهرة شرق اليمن. وجرت عملية التوزيع تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني عبر مشروع الحماية ودعم سبل العيش، المساحة الآمنة للنساء والفتيات.

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