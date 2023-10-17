الأمم المتحدة: كارثة درنة غير مسبوقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي «إن مأساة درنة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا»، مؤكدا أنه زار وفريق الأمم المتحدة في ليبيا المناطق المنكوبة. وأضاف في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن والتي نقل تفاصيلها تلفزيون الوسط الليبي، أن مياه الفيضانات ابتلعت أجزاء كبيرة جدا من مدينة درنة، وقدمت أكثر من 24 منظمة إنسانية المساعدات اللازمة لدعم المتضررين من الفيضانات من أجل تمكينهم على التعافي.

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