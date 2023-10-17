شكرا لقرائتكم خبر الجزائر: فلسطين تحتاج هبة مستعجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب عطاف، في كلمة خلال افتتاح الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا وشمال أوروبا بالجزائر، بما أسماه «هبة مستعجلة» لنصرة المستضعفين في غزة لتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته»، داعيا إلى عدم التنكر إلى الحقيقة الدامغة أن فلسطين تعيش حربا، وأن هناك شعبا مضطهدا».
وذكر الوزير الجزائري بالمواقف التاريخية المشرفة لدول شمال أوروبا التي دافعت عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، مشيرا إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: فلسطين تحتاج هبة مستعجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.