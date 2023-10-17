شكرا لقرائتكم خبر الجزائر: فلسطين تحتاج هبة مستعجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس أن الأوضاع في فلسطين بحاجة إلى هبة مستعجلة.

وطالب عطاف، في كلمة خلال افتتاح الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا وشمال أوروبا بالجزائر، بما أسماه «هبة مستعجلة» لنصرة المستضعفين في غزة لتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته»، داعيا إلى عدم التنكر إلى الحقيقة الدامغة أن فلسطين تعيش حربا، وأن هناك شعبا مضطهدا».

وذكر الوزير الجزائري بالمواقف التاريخية المشرفة لدول شمال أوروبا التي دافعت عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، مشيرا إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء غزة.