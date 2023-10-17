انت الان تتابع خبر ضبط أكبر عملية تهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن عمليات الضبط النوعية التي تنفذها المنافذ الحدودية من خلال ممارسة دورها الرقابي تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي بإشراف ميداني من اللواء عمر عدنان الوائلي من توجيه ضربة قاصمة لمجموعة من ضعاف النفوس الذين يحاولون التطاول على أمن البلاد ومقدراته المالية".وأضافت، انه "تم ضبط وإحباط محاولة تهريب مجموعة من الحاويات وفقاً لمعلومات دقيقة من مصادر خاصة وردت إلى هيأة المنافذ الحدودية تحتوي (أجهزة موبايل متنوعة الماركات بلغ المجموع الكلي حسب الاحصائية (39،078) جهاز، حاسبات منضدية وأجهزة لابتوب وآيباد بلغ المجموع الكلي (1,299) قطعة، عجلات أقدم ضعفاء النفوس على قص القمارة للتمويه بأنها مواد احتياطية عدد (6) سيارات، مستلزمات طبية ومواد تجميل، دراجات نارية مستخدمة ممنوعة الاستيراد وقطع غيار للسيارات مختلفة، أجهزة كهربائية وطابعات وسماعات واكسسوارات موبايل وشاشات، مواد كهربائية وأجهزة منزلية متنوعة الاستخدام، مواد وأجهزة اخرى مختلفة) إلا أن يقظت رجال المنافذ الحدودية أحبطت عملية التهريب".

وأشارت الى انه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية واحالة المواد الى مركز شرطة كمرك ام قصر لأتخاد الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".