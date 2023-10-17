انت الان تتابع خبر مستشفيات غزة تستغيث: الوضع خرج عن السيطرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى "المعمداني" وسط غزة مخلفة 833 قتيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: "ما حدث هو حرب إبادة مفتوحة باستهداف المستشفى الذي فيه آلاف النازحين ومئات الكوادر الطبية".



وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.