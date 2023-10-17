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مستشفيات غزة تستغيث: الوضع خرج عن السيطرة

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بغداد - ياسين صفوان - وتسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى "المعمداني" وسط غزة مخلفة 833 قتيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: "ما حدث هو حرب إبادة مفتوحة باستهداف المستشفى الذي فيه آلاف النازحين ومئات الكوادر الطبية".


وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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