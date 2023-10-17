انت الان تتابع خبر أحدهما توفير اللجوء لسكان غزة.. اسكتلندا تدعو لإجراءين عاجلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يوسف: "أدعو حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءين عاجلين، أولا، أن تبدأ على الفور العمل على إنشاء خطة إعادة توطين اللاجئين لسكان غزة، واسكتلندا مستعدة لتصبح أول دولة في المملكة المتحدة توفر الأمن والمأوى لأولئك الذين وقعوا تحت هذه الهجمات الرهيبة".ودعا يوسف إلى "تنظيم إجلاء المدنيين الجرحى من قطاع غزة، معلنا عن استعداد اسكتلندا "للعب هذا الدور" وتوفير مستشفياتها لتقديم الرعاية الطبية للضحايا".

وأشار إلى أن "صهره يعمل طبيبا في قطاع غزة، وأكد له النقص الكبير في الأدوية في المستشفيات، ولهذا السبب يتعين على الأطباء اتخاذ قرارات صعبة".

