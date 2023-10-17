شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. المستشار الألماني يختبئ في ملجأ بالأرض المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختبئ المستشار الألماني أولاف شولتس، الذى يزور دولة الاحتلال، في ملجأ في السفارة الألمانية مع انطلاق صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي أثناء وجوده فى الأراضى المحتلة، وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من المستشار.

إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة المئات مساء اليوم الثلاثاء، في قصف العدوان الإسرائيلي لمستشفى في مدينة غزة.

العدوان على غزة

صرح مصدر طبي فلسطيني بأن أعداد الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء في غزة نتيجة قصف المستشفى الأهلي (المعمداني) يتراوح ما بين مائتين إلى ثلاثمئة شهيد.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف".