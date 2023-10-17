شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة إيطاليا في تصفيات يورو 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أعلن المدير الفني ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليا والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجارى.

وتنطلق مباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة إيطاليا

ويقود الهجوم هاري كين بجواره راشفورد بالإضافة إلى فيل فودين وجاء تشكيل إنجلترا على النحو التالى:

في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد

في خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، هاري ماغواير، كيران تيبير

في خط الوسط: ديكلان رايس، بيلينجهام، كالفن فيليبس

في خط الهجوم: راشفورد، هاري كين، فيل فودين

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا

وتنقل فعاليات مباراة إنجلترا وإيطاليا عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي.