الرئيس الأمريكي "بايدن" يزور الأردن وإسرائيل الأربعاء

من المتوقع أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأردن يوم الأربعاء للقاء القادة العرب مع تزايد المخاوف من أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يمكن أن تتوسع إلى صراع إقليمي أكبر.



وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مساء الإثنين، إن بايدن سيتوجه إلى الأردن حيث سيلتقي بالملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأضاف “لقد كنا واضحين تمامًا بشأن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الاستمرار في التدفق إلى غزة”.



وقال كيربي: “لقد كانت هذه دعوة متسقة من قبل الرئيس بايدن وبالتأكيد من قبل هذه الإدارة بأكملها”.



وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن بايدن يتطلع، ايضاً، إلى إرسال رسالة تقول إن الولايات المتحدة تقف وراء إسرائيل، حيث تعهدت إدارته بتقديم الدعم العسكري لإسرائيل وإرسال حاملات طائرات أمريكية.



وقال مسؤولون إنهم سيطلبون من الكونغرس ما يصل إلى ملياري دولار كمساعدات إضافية لكل من إسرائيل وأوكرانيا.



وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن مع إسرائيل في أعقاب هجمات حماس قبل عشرة أيام.



وقال بلينكن للصحافيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في تلّ أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ “الرئيس سيؤكّد تضامن الولايات المتّحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها”.