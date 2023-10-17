رئيس بعثة جامعة الدول العربية: المشروع البرازيلي يعكس توجهات القوى الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

نفى السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، استخدام حق "الفيتو" لإيقاف تمرير مشروع القرار الروسي بشأن غزة في مجلس الأمن، من قبل الدول التسعة الأعضاء.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن القرار يجب أن يحصل على 9 أصوات بالموافقة، لكن 5 أعضاء فقط صوتوا لصالح المشروع وهم: "الإمارات والصين وروسيا وموزمبيق والجابون"

وأكد أن هذا القرار يعكس تقريبًا كل ما ورد في قرار الجامعة العربية، وكون إن فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان صوتت ضد القرار، فهذا لا يعني استخدام حق "الفيتو" ضده، وهذا بسبب التوترات القائمة بين الشرق والغرب في مجلس الأمن منذ قيام أزمة أوكرانيا.

وأشار إلى إجراء مشاورات مكثفة على مشروع القرار البرازيلي المطروح من الرئاسة منذ أمس، موضحًا أن المندوبة الأممية الإماراتية طالبت بعقد جلسة مشاورات إضافية، للتوفيق بين القرارين.

ولفت إلى أن المشروع البرازيلي يعكس توجهات القوى الكبرى، ويقول إن حماس منظمة إرهابية، ويمنح أولوية الإفراج عن الرهائن والمعتقلين الإسرائيليين، كما يضع الأولويات الغربية التي لا تهمنا كثيرًا في العالم العربي.