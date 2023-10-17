بالفيديو.. متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وسائل إعلام أردنية، قيام متظاهرين بمحاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك تنديدًا للمجزرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي، "قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى الأوروبي وقرب بوابته.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.