إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أمرت جهات التحقيق بالأزبكية، اليوم، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، من داخل إحدى المساكن بدائرة القسم.

وكان قد نجح رجال المباحث في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي) من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف في المشغولات بالبيع لدى عميله سيء النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.