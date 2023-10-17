لميس الحديدي: إذا لم نتخذ موقفًا حاسمًا سيذكر التاريخ أننا خذلنا أنفسنا وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قصف مستشفى المعمداني في قلب قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 500 شهيد، قائلة: "المشاهد أصعب أني أحكيها منذ ساعة تم قصف مستشفى المعمداني في قلب قطاع غزة التي احتمى بها الآلاف من النازحين من شمال القطاع، فإذا بالقصف يطالهم في المستشفى وهم يتناولون الطعام والدواء".

وقالت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون إي"، اليوم الثلاثاء، إن هذه هي المرة اوى يتم فيها استهداف مستشفى في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، قوات الاحتلال تقول أنها لا يعلمون اي شيء، لكن تدوينات قادة وجنرالات الجيش المحتل تذكر أن عدد من قيادات حماس كانوا داخل المستشفى وهذا يدل أنهم يعرفون.

وأضافت، أنه في نفس الوقت كل هذا يحدث وهم يمنعون وصول المساعدات لقطاع غزة والمجتمع الدولي في حالة عجز كامل في إجبار إسرائيل لفتح معبر رفح.

لم تتمالك الحديدي نفسها وإنهارت من هول الصدمة، قائلة: "نحن في لحظة فارقة مايحدث الان هو إبادة تحت سمع وأنظار وابصار وموافقة عالم مدعي أنه حر وديموقراطي نحن أمام جرائم حرب لم نرى مثيلاً لها يتحدثون عن حقوق الإنسان وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتطهير العرقي، نحن الآن في حالة كُفر بمبادئ الغرب المزيفة، لا يبقى سوى العالم العربي والإسلامي وإذا لم يتخذ العالمين العربي والإسلامي موقفاً واضحاً وحاسماً من هذا البطش والإبادة لا مواربة فيه فسوف يذكر التاريخ أننا خذلنا أنفسنا وخذلنا الشعب الفلسطيني".

وأكملت: "هذه المشاهد لا يحتملها بشر أنا غطيت حروب كثيرة جداً هذه مشاهد غير مسبوقة هو في إيه؟ العالم اللي بيتفرج علينا إيه؟ الناس دي جرافيكس ما فيش إنسانية ولا رحمة".