شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقديم بلاغات ضد إسرائيل على منصة المحكمة الجنائية الدولية.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " جريمة حرب في غزة لليوم الـ11..كيف تساهم إلكترونيا في فضح جرائم إسرائيل ضد المدنين والأطفال؟"، استعرض خلاله لليوم الحادى عشر على التوالي رصد مواصلة الكيان الإسرائيلي المحتل قصف قطاع غزة، وسط تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وذلك في ظل استمرار للقصف الجوي والبحري والبري الذي تنفذه إسرائيل على أهداف في قطاع غزة، وفى الحقيقة المجتمع الدولي ملزم بالتحرك العاجل للتهدئة ولرفع حصار غزة، ووقف تدمير إسرائيل للبنى التحتية بغزة ينتهك القانون الدولي، وكيفية الدخول على الرابط الإلكترونى للمحكمة الجنائية وتقديم بلاغات وشكاوى ضد إسرائيل.

كل هذه الأحداث الجسام جعلت الشارع العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة، يتسائل عن كيفية تقديم بلاغات إلكترونية ضد الكيان المحتل من خلال توثيق الصور والفيديوهات والأحداث، فهناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، حيث أن القانون الدولي الانساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، وضرورة تقديم حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، واحراج المجتمع الدولى الساكت عن الحق.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية تقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط الكتروني للمحكمة، خاصة وأن مجلس الحرب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية برمتها ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، ما يؤكد معه ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية، وإليكم التفاصيل كاملة:

جريمة حرب في غزة لليوم الـ11..كيف تساهم إلكترونيا في فضح جرائم إسرائيل ضد المدنين والأطفال؟..القانون الدولى يصف ما يحدث بجريمة إبادة جماعية.."برلماني" يوضح الرابط الإلكترونى للمحكمة الجنائية ويشرح كيفية التقديم

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