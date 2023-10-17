شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع النواب": مصر فضحت مخطط تهجير الفلسطينيين.. وسيناء خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الأحداث المشتعلة فى فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، موقف مشرف، لافتا إلى أن الرئيس وجه رسائل حازمة وصارمة بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأن الأمن القومى لمصر خط أحمر، وأنه لن يتم التفريط فى شبر واحد أو حبة رمل من سيناء.

وأضاف "المصري"، لـ"الخليج 365"، أن مصر فضحت مخطط الاحتلال الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة، وهو المخطط الذى تصدت له مصر، ويرفضه الشعب الفلسطينى الشقيق الصامد فى وجه العدوان دفاعا عن أرضه ووطنه وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنه كما تحدث الرئيس السيسى بأن مصر تضم نحو 9 ملايين من مواطنى الدول الأخرى ويعيشون على أراضيها ولكن الموقف مختلف مع أهالى غزة وهم يدركون ذلك، وهو موقف مشرف لمصر التى تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها قضية الوطن العربى كله.

وثمن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤتمر قمة القاهرة للسلام والذى سينعقد يوم السبت المقبل، مشيدا بالاستجابة الواسعة والكبيرة من العديد من الدول وترحيبها بدعوة الرئيس لحضور المؤتمر، بما يعكس الدور الريادى لمصر فى المنطقة ودورها المهم والمؤثر فى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى وقف العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلى على أهالى غزة، ووقف ما يرتكبه من مجازر وانتهاكات وقتل للمدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الموقف المصرى لة دلالات كبيرة أولها التأكيد على موقف مصر التاريخى المساند للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، منذ النكبة وحتى الآن، وأن موقف مصر من الدفاع حقوق الشعب الفلسطينى ثابت، مطالبا المجتمع الدولى بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، والقيام بدوره فى دعم أهالى غزة والتصدى لانتهاكات جيش الاحتلال.