شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الشيوخ: سيناء للمصريين وتهجير الفلسطنيين سيكون نهاية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت النائبة رشا إسحق ، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن لجوئه لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، فى بيان لها منذ قليل، مساندتها لموقف الدولة المصرية، والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، منوهة أن الاحتلال وبعد مرور ٥٠ عاما على حرب أكتوبر لم يخرج سيناء من ذاكرته ويحاول دائما اشعال النيران فى المنطقة لعل اخرها محاولة تهجير الفلسطنيين من أرضهم إلي سيناء.

وأكدت موقف مصر الثابت حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية، وأن مصر دائما وابدا ستكون أول المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية حتى يحصل هذا الشعب المكلوم على حقوقه المستحقه والواجبة له، معربة عن حزنها لم تشهدها غزة من قصف لما تسلم منها حتى الحيوانات وآخرها مستشفى المعمداني فى غزة التي راح ضحيتها قرابة ٥٠٠ شهيد .

وثمنت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.