وفد التنسيقية يلتقى رئيسة مكتب الأونروا بالقاهرة لبحث الأوضاع الإنسانية بغزة

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سحر الجبورى رئيسة مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقاهرة وعدد من ممثلى الوكالة، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة، للوقوف على الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة فى ظل القصف والعدوان الغاشم للاحتلال، وما تمر به الوكالة من تحديات عاصفة فى هذه الظروف.

فى بداية اللقاء تقدم وفد التنسيقية بالعزاء فيما فقدتهم الوكالة من موظفيها فى غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلى خلال الأيام الماضية، وأكد وفد التنسيقية على أن مصر قيادة وشعبا وبكل مؤسساتها تنتفض لمساندة ومؤازرة الشعب الفلسطينى، كما أكدت التنسيقية كامل دعمها ومساندتها للأونروا فيما تقوم به من جهود خلال فترة حالكة الظلام.

وقدمت سحر الجبورى عرضًا كاملًا لما يحدث على الأرض فى غزة، مضيفة: «أننا نشهد إبادة جماعية حقيقية وأن ما شهدته الوكالة على مدار الأيام الماضية فى غزة لم تشهده من قبل على مدار ٧٥ عاما منذ إنشائها».

وتسألت: «كيف للاحتلال أن يقوم بقصف مقرات ومنشآت الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتى لها حصانة دولية»، مضيفة أن ما يتم فى غزة من جانب الاحتلال يمثل انتهاك غير مسبوق لقواعد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي.

كما توجهت الجبورى برسالة شكر لمصر لما تقوم به من جهود حثيثة لفتح ممرات إنسانية آمنة يمكن من خلالها إيصال المساعدات للشعب الفلسطينى فى غزة، مضيفة أن الشعب الفلسطينى يعانى من ويلات حصار كامل غير إنسانى ومن نقص فى المستلزمات الأساسية للحياة الغذاء، الماء، الدواء، الكهرباء والمأوى.

وناقش الجانبان خلال اللقاء ما على المجتمع الدولى وكافة الأطراف من مسئولية فى هذا الشأن، وكذلك آخر الجهود المصرية على صعيد الاتصالات السياسية، وفى العمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدات.

وفى نهاية اللقاء؛ تم تقديم ميدالية التنسيقية للجبورى تقديرًا لها ولجهودها الثمينة فى ظل هذه الظروف العصيبة.

ضم وفد التنسيقية كلًا من النائبين طارق الخولى وأحمد مقلد، عضوا مجلس النواب، ومريم طلعت السادات ونرمين محمد، أعضاء التنسيقية.