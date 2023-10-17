شكرا لقرائتكم خبر عن "قومي حقوق الإنسان" يدين مجزرة مستشفى المعمداني.. ويدعو الأمم المتحدة حماية شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان عزت إبراهيم، المتحدث بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان جريمة قصف مستشفي المعمداني في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين من الجرحي والأطفال والنساء الذين كان يحتمون بالمؤسسة الصحية خشية تعرضهم للقصف الجوي.

وقال المتحدث باسم المجلس القومى لحقوق الانسان، إن ما يجري علي أرض غزة هو انتهاك صارخ واجرامي للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين في زمن الحروب.

وأضاف عزت إبراهيم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يدعو منظمة الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الجرائم الحالية ضد الشعب الفلسطيني ووضع نهاية للمجازر البشعة ودعوة الدول الأعضاء إلي التوقف عن حسابات السياسة الضيقة والانتصار للانسانية التي اهدرت قيمتها علي نحو غير مسبوق فوق الأراضي الفلسطينية.