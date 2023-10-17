شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" يدين مجزرة "المعمدانى" ويطالب اسرائيل بوقف سياسة العقاب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأضافت "مديح" فى بيان لها منذ قليل، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولى والإنسانى ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت رئيس حزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لإجلاء الرعايا إلا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وثمنت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، والتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.