شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: ما تفعله إسرائيل إجرام وعجرفة ولا بد من محاكمة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، ما تفعله إسرائيل في غزة، بأنه درجة عالية من الإجرام والعجرفة وسياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدا أن العالم كله يعلم أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال: "حتى لو دكوا غزة دلوقتي لن ينعم الإسرائيليون بيوم أمان، فى 73 قالوا خط بارليف والجيش الإسرائيلي الذى لا يهزم، واتهزم، والأيام الماضية القبة الحديدة ولا يمكن حد يعبر، وعبروا وعملوا الطوفان، مش هيرتاحوا"، مشددا على ضرورة أن يدرك العالم أن سياسة فرض الأمر الواقع والكيل بمكيالين لن تستمر.

ولفت إلى أن قصف المستشفيات ليس فقط جريمة حرب، ولكن الأمم المتحدة أعلنت من قبل أنها جريمة ضد الإنسانية، فمن ارتكب هذه الجرائم لا بد أن يحاكم في محكمة لاهاي، ولا بد من محكمة دولية لما يحدث في فلسطين.