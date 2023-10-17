شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة تدين قصف مستشفى المعمدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أدانت حملة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح بانتخابات رئاسة الجمهورية بأشد العبارات قصف الجيش الإسرائيلي للمستشفي الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة، واستشهاد 500 من الفلسطينين العزل من المرضي والأطقم الطبية.

وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حملة رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة، إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية وترقي إلى جرائم الحرب باستهداف مستشفي لعلاج المرض داخل قطاع غزة ما أدي إلي استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء.

وأكد "الهضيبي" أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة تطالب بوقف فوري لتلك المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير وأن حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس الوفد يدينان ما يحدث بشكل كامل ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم.