شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يستنكر القصف الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والاستنكار القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحي؛ ويرى الحزب أن ما حدث وصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم.

وقال الحزب في بيان له، إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمنشآت المدنية والخدمية انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والإنساني، وهو انتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

وطالب حزب المصريين الأحرار القوى العظمى والمجتمع الدولي الاضطلاع إلى مسؤولياته والتدخل للتضامن مع مساعي مصر الجادة والرامية لإرساء السلام.

واستنكر حزب المصريين الأحرار حالة الخذلان التي يتبناها كافة المنظمات الدولية والحقوقية اصاحب الشعارات الرنانة من تلك الأحداث الدامية التي تنتهك الإنسانية وتسفك دماء الأبرياء.