شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد أبو الوفا: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى "جريمة حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وقال النائب خالد أبو الوفا، في تصريح صحفي، إن استهداف مستشفى المعمداني جريمة نكراء وإبادة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبًا بموقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف أبو الوفا، أن ما فعلته قوات الاحتلال من قصف المستشفى هي جريمة حرب، كما أنها تثبت أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، وعشرات المصابين من المدنيين غالبتهم نساء وأطفال.

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة: المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسراً من بيوتهم.