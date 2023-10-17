قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي جو بايدن والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يعلن الاسحاب من القمة الرباعية ويعود إلى رام الله بعد مجزرة المستشفى المعمداني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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