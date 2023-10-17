انتشال جثة رابعة من تحت انقاض المبنى المنهار في المنصورية

اعلن الدفاع المدني في بيان، بانه "تم في هذه الاثناء انتشال جثة مواطنة من تحت انقاض المبنى المنهار في المنصورية. وكان قد تم إنقاذ أربع مواطنات وانتشال ثلاث جثث سابقا ما يرفع عدد الضحايا الى أربعة".

ويشار إلى أن هذه المهمة قد تمت بإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار على فريق البحث والإنقاذ الذي كان قد باشر بتنفيذ المهام منذ الأمس ولا زال حتى هذه الساعة وفقا لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات. وستستمر العمليات الى حين العثور على المفقودين الأربعة تحت الانقاض.