تشهد منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت تحركات احجاجية منددة بمجزرة مسشتفى المعمداني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وسط غزّة إثر قصفه المستشفى. هذا، وجابت الاحتجاجات شوارع الضاحية الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر تحركات احتجاجية في الضاحية الجنوبية تنديدًا بالقصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني وسط غزّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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