مواجهات بين فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة في رام الله إثر تضاهرات غاضبة ضد محمود عباس

وقعت مواجهات بين فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله، إثر تظاهرات غاضبة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعيد المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني وسط غزّة.

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