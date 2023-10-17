وسائل إعلام أردنية: قوات الأمن تسيطر على محاولات اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان

اشارت وسائل إعلام أردنية الى ان قوات الأمن تسيطر على محاولات اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان، والمتظاهرون الأردنيون يحرقون مدخل السفارة الإسرائيلية.

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