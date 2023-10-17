الخارجية اللبنانية دانت مجزرة مستشفى المعمداني: على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف المجازر الاسرائيلية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الاهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الاسرائيلي".

وذكرت أنّه "مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي، وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة".

ودعت إلى "التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الاسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين".