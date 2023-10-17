وصف المتحدث باسم وزارة خارجية إيران ناصر كنعاني المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني بأنها "جريمة حرب وحشية وإبادة جماعية، عكست عدم التزام الكيان الصهيوني بأبسط الأصول الدولية خلال فترة الحرب". وشدد على أنّ "دماء شهداء هذه الحادثة ستزيد من عزيمة الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد لتحرير أرضه من دنس المحتلين".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران عن مجزرة مستشفى المعمداني: جريمة حرب وحشية ستزيد من عزيمة الشعب الفلسطيني المقاوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.