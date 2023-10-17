مدير مستشفى غزة الأوروبي: قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى وقرب بوابته

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي أن إسرائيل قصفت مساء اليوم الثلاثاء محيط المستشفى الأوروبي وقرب بوابته، عقب ارتكابها مجزرة في مستشفى المعمداني.

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