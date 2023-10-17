وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والجامعة اللبنانية كافة يوم غد الأربعاء

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة ، يوم غد الاربعاء ، استنكارا وشجبا للمجزرة التي تخطت كل التوقعات، التي ارتكبها العدو الصهيوني في قصف المستشفى المعمداني في فلسطين.

واعتبر الحلبي أن هذه الجريمة وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الصامتة أمام محو شعب وحرقه وقتل المرضى والآمنين حتى على سرير المرض.