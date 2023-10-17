أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة ، يوم غد الاربعاء ، استنكارا وشجبا للمجزرة التي تخطت كل التوقعات، التي ارتكبها العدو الصهيوني في قصف المستشفى المعمداني في فلسطين.
واعتبر الحلبي أن هذه الجريمة وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الصامتة أمام محو شعب وحرقه وقتل المرضى والآمنين حتى على سرير المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والجامعة اللبنانية كافة يوم غد الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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