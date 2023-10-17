دعات وزارة الخارجية في مصر دول العالم لمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية مصر تطالب دول العالم بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لادخال المساعدات لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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