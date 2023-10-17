منظمة الصحة العالمية تدين بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي شمال غزة

دانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) شمال غزة. ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريح له الى ان "التقارير الأولية تشير إلى مقتل وإصابة المئات، ندعو إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية والعدول عن أوامر الإجلاء".

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